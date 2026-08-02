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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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37-летний Стась может покинуть «Динамо» Минск, сообщил Зислис: «Не понимаю, почему от него собираются отказаться»

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, « Динамо » Минск может расстаться с Андреем Стасем .

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