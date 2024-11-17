Профессор Макаллистер: решение Байдена об ударах по РФ не изменит план Трампа

Решение президента США Джо Байдена применять американские баллистические ракеты ATACMS для ударов по российской территории не изменит планов Дональда Трампа, одержавшего победу на президентских выборах в Штатах, урегулировать украинский конфликт.
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