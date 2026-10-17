В 2019-м Полина Максимова дала сбрить свои белокурые волосы прямо перед камерой. Это было не эпатажем: в сериале «257 причин, чтобы жить» она играла девушку, победившую рак, и не стала прятаться за париком или пластическим гримом.
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