В кабмине не увидели ущерба для экономики в закрытии границы с Финляндией

ТАСС/IMAGO/Lauri Heino Взаимная торговля Европы и РФ деградировала, закрытие границы России с Финляндией – часть непродуманной политики Евросоюза, но для нашей экономики это ущерба не несет, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.
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