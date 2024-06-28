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Орлов о работе Рангника в Австрии: «Приятно удивлен. «Локо» для него был кормовой площадкой. Запустил 10-11 немцев – сколько они денег «съели»?»

Орлов о работе Рангника в Австрии: «Приятно удивлен. «Локо» для него был кормовой площадкой. Запустил 10-11 немцев – сколько они денег «съели»?»

Австрийцы вышли в 1/8 финала Евро-2024 с первого места в группе D, где также выступали команды Франции, Нидерландов и Польши.

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