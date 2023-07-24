Личное мнение Виктор Анисимов *** Как я вижу послевоенное устройство "территории украина" Украина должна быть полностью уничтожена, и как государство, и как территориальное образование.
Украина...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Nikolia Vovchenko
Вот,как "интересно рассуждает" автор...Это ж какая тв..ь его такому научила,"высылать"...И,не думает оно,что те"высланные",через какое то время станут "иконами в борьбе..."и новые тысячи бендеровцев. наученные теми "высланными",станут возрождать черное дело"замученных захитников"
Ответить
6 час.
ИК
Иосиф Калинин
Да, все, что говорит автор - верно! Другого способа решить украинскую проблему, к сожалению, не существует.
Ответить
3 час.
Boris Ex
Правильно -1)насильно отдать ВСЕ области бандеровские Польше ! Поляки бандеровцев быстро перевешают - следов не останется .... 2)Всех несогласных депортировать на укро-польскую сторону. 3) Никакая денацификация НЕ поможет ! Только замена и размывание населения на укротерриториях ! 4) укромамочки опять воспитают своих детей в ненависти к русским( они детям покажут бескрайние кладбища , где лежат их отцы убитые РУССКИМИ ( справедливо убитыми! ), но детям разве объяснишь....) 5) Жесточайшая цензура на поствоенных территориях. Воспитание патриотизма в садиках , школах, вузах- любой ценой перебить домашнее укровоспитание. 6) Территории ВСЕЙ ( кроме западных ) областей войдут в состав России областями (без всякого статуса республики, автономии--просто областями России ). Так победим !!!!!!
Ответить
2 мин.
Свежие комментарии