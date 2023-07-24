Украина...

Вот,как "интересно рассуждает" автор...Это ж какая тв..ь его такому научила,"высылать"...И,не думает оно,что те"высланные",через какое то время станут "иконами в борьбе..."и новые тысячи бендеровцев. наученные теми "высланными",станут возрождать черное дело"замученных захитников"

Boris Ex

Правильно -1)насильно отдать ВСЕ области бандеровские Польше ! Поляки бандеровцев быстро перевешают - следов не останется .... 2)Всех несогласных депортировать на укро-польскую сторону. 3) Никакая денацификация НЕ поможет ! Только замена и размывание населения на укротерриториях ! 4) укромамочки опять воспитают своих детей в ненависти к русским( они детям покажут бескрайние кладбища , где лежат их отцы убитые РУССКИМИ ( справедливо убитыми! ), но детям разве объяснишь....) 5) Жесточайшая цензура на поствоенных территориях. Воспитание патриотизма в садиках , школах, вузах- любой ценой перебить домашнее укровоспитание. 6) Территории ВСЕЙ ( кроме западных ) областей войдут в состав России областями (без всякого статуса республики, автономии--просто областями России ). Так победим !!!!!!