СССР-Россия

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  • Boris Ex
    Правильно -1)насильно отдать ВСЕ  области бандеровские Польше ! Поляки  бандеровцев быстро перевешают - следов не ост...Украина...
  • Иосиф Калинин
    Да, все, что говорит автор - верно! Другого способа решить украинскую проблему, к сожалению, не существует.Украина...
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    Да вот то то и оно, что не дают забыть, по всему видать оно, кому то ещё дорого!Макаревич призвал...

Украина...

Украина...

Личное мнение Виктор Анисимов   *** Как я вижу послевоенное устройство "территории украина" Украина должна быть полностью уничтожена, и как государство, и как территориальное образование.

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Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Вот,как &quot;интересно рассуждает&quot; автор...Это ж какая тв..ь его такому научила,&quot;высылать&quot;...И,не думает оно,что те&quot;высланные&quot;,через какое то время станут &quot;иконами в борьбе...&quot;и новые тысячи бендеровцев. наученные теми &quot;высланными&quot;,станут возрождать черное дело&quot;замученных захитников&quot;
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6 час.
ИК
Иосиф Калинин
Да, все, что говорит автор - верно! Другого способа решить украинскую проблему, к сожалению, не существует.
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3 час.
Boris Ex
Правильно -1)насильно отдать ВСЕ  области бандеровские Польше ! Поляки  бандеровцев быстро перевешают - следов не останется ....  2)Всех несогласных депортировать на  укро-польскую сторону. 3) Никакая денацификация НЕ поможет !  Только замена и размывание населения на укротерриториях !  4) укромамочки опять воспитают своих детей в ненависти к русским( они детям покажут бескрайние кладбища , где лежат их отцы убитые РУССКИМИ  ( справедливо убитыми! ), но  детям  разве объяснишь....)  5) Жесточайшая цензура  на поствоенных территориях. Воспитание патриотизма в садиках , школах, вузах- любой ценой перебить домашнее укровоспитание. 6) Территории  ВСЕЙ ( кроме западных ) областей войдут в состав России областями (без всякого статуса республики, автономии--просто областями России ).                Так победим !!!!!!
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2 мин.

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