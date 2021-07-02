От туристов-нелегалов и браконьеров защитят Уссурийский заповедник

В Уссурийском заповеднике увеличили число предупреждающих знаков и усилили патрулирование. Данные меры направлены на минимизацию незаконных проникновений в зону обитания амурского тигра, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на нацпарк "Земля леопарда".