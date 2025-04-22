Протоирей Харитонов рассказал, что делать с несъеденными куличами и яйцами

Освященные куличи и яйца нельзя выбрасывать, чтобы не осквернять имени Божьего.Настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете, протоиерей Константин Харитонов предостерег выбрасывать недоеденные пасхальные куличи и крашенные яйца.
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