Царьград

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В Казахстане угрожают жестокой расправой мужчине, выступившему против дерусификации улиц

Игорю Шаравину за его гражданскую позицию националисты Казахстана угрожают "отрезать голову".Житель посёлка городского типа Актас в Карагандинской области Игорь Шаравин через соцсети заявил, что ему поступают звонки с угрозами жесткой расправы.

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