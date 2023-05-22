В Казахстане угрожают жестокой расправой мужчине, выступившему против дерусификации улиц

Игорю Шаравину за его гражданскую позицию националисты Казахстана угрожают "отрезать голову".Житель посёлка городского типа Актас в Карагандинской области Игорь Шаравин через соцсети заявил, что ему поступают звонки с угрозами жесткой расправы.
Игорю Шаравину за его гражданскую позицию националисты Казахстана угрожают "отрезать голову".Житель посёлка городского типа Актас в Карагандинской области Игорь Шаравин через соцсети заявил, что ему поступают звонки с угрозами жесткой расправы.
Свежие комментарии