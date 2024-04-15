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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Инсайдеры пытаются нащупать связь Романа Абрамовича с террористами

Инсайдеры пытаются нащупать связь Романа Абрамовича с террористами

Какая связь между самым известным олигархом России Романом Абрамовичем и теми террористическими группировками, которые воюют против нашей страны? На этот вопрос в эфире "Царьграда" ответил политолог Андрей Перла.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Никто  и не думал  завалить Рыжую  Мразь. Это  он, сука, пиарился. Ног  за  его пиар  полковнику  Квачкову  10  лет всучили с молчаливого согласия, кстати, ВВП. А  ведь мог его помиловать.
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Александр Каблучко
Тогда пришлось бы и Буданова и многих других помиловать. Политик....
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8 час.
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Алекс Архипов
Азов спонсирует, что не ясно. Не помним. что ли, кто их в Турцию возил?
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