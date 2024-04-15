Какая связь между самым известным олигархом России Романом Абрамовичем и теми террористическими группировками, которые воюют против нашей страны? На этот вопрос в эфире "Царьграда" ответил политолог Андрей Перла.
Инсайдеры пытаются нащупать связь Романа Абрамовича с террористами
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Никто и не думал завалить Рыжую Мразь. Это он, сука, пиарился. Ног за его пиар полковнику Квачкову 10 лет всучили с молчаливого согласия, кстати, ВВП. А ведь мог его помиловать.
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9 час.
Александр Каблучко
Тогда пришлось бы и Буданова и многих других помиловать. Политик....
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8 час.
АА
Алекс Архипов
Азов спонсирует, что не ясно. Не помним. что ли, кто их в Турцию возил?
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3 час.
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