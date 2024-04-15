Инсайдеры пытаются нащупать связь Романа Абрамовича с террористами

Владимир Алтайцев Никто и не думал завалить Рыжую Мразь. Это он, сука, пиарился. Ног за его пиар полковнику Квачкову 10 лет всучили с молчаливого согласия, кстати, ВВП. А ведь мог его помиловать.

Александр Каблучко Тогда пришлось бы и Буданова и многих других помиловать. Политик....