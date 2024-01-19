Курьера лжеработников банка, побывавшего в разных городах России, задержала полиция Санкт-Петербурга

Сотрудники УМВД России по Невскому району города Санкт-Петербурга в результате оперативно-розыскных мероприятий вышли на след курьера телефонных аферистов, выдававших себя за сотрудников банка, и, выехав в служебную командировку в Подмосковье, задержали его на одной из улиц в Лобне.