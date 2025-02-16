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Овечкин сокрушит рекорд Гретцки уже через полтора месяца? Есть шанс, что великое событие случится в начале апреля!

Овечкин сокрушит рекорд Гретцки уже через полтора месяца? Есть шанс, что великое событие случится в начале апреля!

Но в календарь стоит занести три даты.Пока в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги продолжается пауза на Турнир четырех наций, самое время немного заняться математикой и построением прогностических моделей.

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