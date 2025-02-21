Споры Зеленского с администрацией Трампа по украинским полезным ископаемым обрастают новыми подробностями Разногласия между Вашингтоном и Киевом нарастают и уже переходят в открытый конфликт.
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Споры Зеленского с администрацией Трампа по украинским полезным ископаемым обрастают новыми подробностями Разногласия между Вашингтоном и Киевом нарастают и уже переходят в открытый конфликт.
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