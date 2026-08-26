В Заксобрании Челябинской области обсудили исполнение закона о бесплатном предоставлении земельных участков

ЧЕЛЯБИНСК, 26 августа, ФедералПресс. На заседании комитета по строительной политике и ЖКХ Законодательного Собрания рассмотрены итоги исполнения областного закона о бесплатном предоставлении земельных участков под ИЖС и ЛПХ.
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