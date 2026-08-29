«Краснодар» обыграл «Ростов» в шестом туре РПЛ

В шестом туре Российской Премьер-Лиги ФК «Ростов» уступил в гостях «Краснодару» со счётом 0:1. Единственный гол матча на 19-й минуте забил бразильский игрок «Краснодара» Жуба.
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