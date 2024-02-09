РЖАКА
ЛучшееХохмы-байкиСмешные животныеИстории из жизни
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЖАКА

187 475 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Коваль
    ХорошоЕсли не хотите по...
  • Александр Балушкин
    Одно из самых правдивых изречений, но сегодня нас не поймут, как мы жили и беззаветно дружили помогая друг другу.Здорово сказано!
  • ММ
    Сомневаюсь, что у вашей коровы была такая же талия и попа!Многие путают умс...

Здорово сказано!

Здорово сказано!

Приведу здесь диалог отца и сына, потому, что сама из СССР, о котором уже не знают даже наши дети. Сын как-то спросил своего отца : "Как вы жили раньше без доступа к технологиям, без интернета, без компьютеров, без телевизоров, без кондиционеров, без мобильных телефонов?" И  отец  ответил: "Точно так же, как живёт сегодня ваше поколение - без молитв, без сострадания, без чести, без уважения, без стыда, без скромности, без чтения книг.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АБ
Александр Балушкин
Одно из самых правдивых изречений, но сегодня нас не поймут, как мы жили и беззаветно дружили помогая друг другу.
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх