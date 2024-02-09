Приведу здесь диалог отца и сына, потому, что сама из СССР, о котором уже не знают даже наши дети. Сын как-то спросил своего отца : "Как вы жили раньше без доступа к технологиям, без интернета, без компьютеров, без телевизоров, без кондиционеров, без мобильных телефонов?" И отец ответил: "Точно так же, как живёт сегодня ваше поколение - без молитв, без сострадания, без чести, без уважения, без стыда, без скромности, без чтения книг.
Здорово сказано!
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АБ
Александр Балушкин
Одно из самых правдивых изречений, но сегодня нас не поймут, как мы жили и беззаветно дружили помогая друг другу.
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