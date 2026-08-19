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Вес и суставы: влияние массы тела на хрящ и разбор рисков по данным медицины

Колено ноет при спуске по лестнице, таз скован после получаса сидения — жалоба при индексе массы тела выше 27 кг/м2.

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