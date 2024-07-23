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В Баку не сдержали эмоций, узнав о "военном подарке" ЕС для Армении

В Баку не сдержали эмоций, узнав о "военном подарке" ЕС для Армении

МИД Азербайджана считает, что решение Евросоюза о выделении Армении военной помощи является опасным22 июля ЕС пообещал выделить Армении 10 миллионов евро на военные цели.

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