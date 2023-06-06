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Россия отказала Казахстану в отмене экспортных пошлин. Казахстанского хаба не будет

Россия отказала Казахстану в отмене экспортных пошлин. Казахстанского хаба не будет

pretty Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  Последние несколько месяцев, президент Казахстана Токаев, вынашивал планы по созданию крайне выгодного и дешёвого транзитного пути из Азии в Европу, по территории России, с целью организации легального беспошлинного транспортного коридора, по которому Казахстан планировал поставлять в ЕС свои товары и товары третьих стран.

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