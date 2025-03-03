В Киеве заявили о мобилизации с 16 до 60 лет при отказе США от помощи

Руководству Украины придется принять серьезные меры в случае, если президент США Дональд Трамп решит остановить оказание военной помощи Киеву, заявил генерал-лейтенант в отставке, бывший замглавы генштаба ВСУ Игорь Романенко 3 марта в эфире YouTube-канала украинского издания «Обозреватель».
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