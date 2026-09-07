Последний бой Второй мировой: как Красная армия штурмовала курильский остров Шумшу

18 августа 1945 года, когда командование Квантунской армии уже отдало приказ о прекращении сопротивления, а в Токио готовились к подписанию капитуляции, на северной оконечности Курильской гряды начался бой, которого по всем расчётам не должно было быть.
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