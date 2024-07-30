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«Это вам не Хаммер». Новый российский Тигр сравнили с Хаммером. Машина показала себя достойно

«Это вам не Хаммер». Новый российский Тигр сравнили с Хаммером. Машина показала себя достойно

Вчера 1,4K прочитали Причем оценивать тут стоит не только показатели заявленные, а реальные, в том числе расходы и затраты на обслуживание техники, которые в конечном итоге имеют немаловажное значение.

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