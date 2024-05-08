В Петербурге появится новый торговый центр

Его возведут на проспекте Ветеранов Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) разрешил строительство нового торгового центра в Петербурге, который появится на проспекте Ветеранов, за парком «Сосновая Поляна», пишет 8 мая «Деловой Петербург».