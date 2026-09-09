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Аргентина готовит иск против желающих добывать нефть на Мальвинах компаний

Аргентина готовит иск против желающих добывать нефть на Мальвинах компаний

Аргентина готовит уголовный иск против компаний, участвующих в разработке нефтяного проекта Sea Lion у Мальвинских островов, вновь обостряя давний спор с Великобританией о принадлежности архипелага.

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