Пляжный клуб Endless Summer – новый центр притяжения  на оживленном пляже Патонг

Снимите вашу обувь, насладитесь тропическими напитками и почувствуйте энергетику пляжа Патонг, одного из самых оживленных туристических центров Пхукета, в пляжном клубе Endless Summer Beach Club — новом захватывающем коктейльном, гастрономическом и ночном оазисе в отеле Courtyard by Marriott Phuket, Patong Beach Resort.