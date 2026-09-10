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Мировое обозрение

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Мова под замком: Череда нападений заставила украинцев в Польше молчать

Мова под замком: Череда нападений заставила украинцев в Польше молчать

Украинские беженцы в Польше всё чаще предпочитают молчать в общественных местах. Причина — страх перед агрессией, которая может последовать за фразой на родном языке.

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