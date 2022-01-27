Запад дал ответ: дело за Россией

В Москве считают, что США и НАТО в своих письменных ответах не пошли навстречу России в том, что касается ее основных требований относительно гарантий безопасности, сообщают в четверг СМИ со ссылкой на комментарии российских официальных лиц.
В Москве считают, что США и НАТО в своих письменных ответах не пошли навстречу России в том, что касается ее основных требований относительно гарантий безопасности, сообщают в четверг СМИ со ссылкой на комментарии российских официальных лиц.
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