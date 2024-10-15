Славянское Народовластие каждый народ должен проживать на своей земле и быть ответственным за свою жизнь в своих странах, а не шляться по миру, мусоря собой в других странах.

Славянское Народовластие Всё это потому что идеологии современной в России нет. Какие то ошмётки разных разных периодов российской государственности с нахлобученной на них западной демократией, записанной в Конституции. Путь во тьме называется такое состояние общественного сознания, вызывающего ситуативное реагирование на западный внешний раздражитель (США), который играет российской властью как на рояле.