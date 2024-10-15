Виктор Анисимов Многие наши парламентарии и чиновники совершенно искренне полагают что те же таджики или азербайджанцы это братские нам народы, жили ведь когда то в одном государстве, вели общее хозяйство, и так далее, и даже теперь можем жить вместе, в обновлённой России обогащая своей культурой друг друга.
Мигранты, попытка построить новое общество в России, или прямое предательство?
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Славянское Народовластие
каждый народ должен проживать на своей земле и быть ответственным за свою жизнь в своих странах, а не шляться по миру, мусоря собой в других странах.
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1 час.
Славянское Народовластие
Всё это потому что идеологии современной в России нет. Какие то ошмётки разных разных периодов российской государственности с нахлобученной на них западной демократией, записанной в Конституции. Путь во тьме называется такое состояние общественного сознания, вызывающего ситуативное реагирование на западный внешний раздражитель (США), который играет российской властью как на рояле.
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1 час.
Славянское Народовластие
Это прямое предательство своего народа с "дружбой народов". Потому и была дружба, что каждый народ жил на своей территории. У нас коренные народы России живут на своей территории. Так было и в СССР. А сейчас прогнулись под запад, сдача России Западу продолжается , несмотря на СВО. Хотя СВО это тоже на руу Западу - славяне уничтожают друг друга, ресурс страны истощается.
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1 час.
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