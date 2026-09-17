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Снукерист.ру

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Легенда снукера Кен Доэрти назвал самое тяжелое поражение за свою блестящую карьеру

Легенда снукера Кен Доэрти назвал самое тяжелое поражение за свою блестящую карьеру

Чемпион мира 1997 года Кен Доэрти рассказал в интервью о взлетах и падениях в своей долгой и успешной карьере в снукере, сообщает metrouk Кен Доэрти провел в профессиональном туре 36 лет (фото: metrouk)Бывший Чемпион мира Кен Доэрти достиг больших высот в снукере.

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