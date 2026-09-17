Легенда снукера Кен Доэрти назвал самое тяжелое поражение за свою блестящую карьеру

Чемпион мира 1997 года Кен Доэрти рассказал в интервью о взлетах и падениях в своей долгой и успешной карьере в снукере, сообщает metrouk Кен Доэрти провел в профессиональном туре 36 лет (фото: metrouk)Бывший Чемпион мира Кен Доэрти достиг больших высот в снукере.