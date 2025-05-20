Ломоносовский. Район людей ученых, наукой увлеченных (Мой район)

Маршрут экскурсии: метро «Университет» - улица Строителей - Ломоносовский пр-т - улица Колмогорова - улица Лебедева - Университетский пр-т - смотровая площадка Воробьёвы горы - с экскурсоводом компании "Гуляем по Москве" Ильей Смекалиным - https://moscowwalking.
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