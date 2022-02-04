Новый герой-мигрант с ВНЖ

автор - бабкины секреты Ох и весело же живут бывшие братья в России, то дерутся массово, то флешмобят, то непотребством у православных церквей занимаются, то паспорта рвут, то наркоту распространяют! Разлюли малина просто! А представляете мы так себя у них дома будем так вести?))) Я не понимаю этих людей! Рвутся в Россию! Стоят в бешеных очередях за гражданством, платят сумашедшие деньги , а получив гражданство( не честно, чаще всего), живут в тяжелых условиях, а потом так бездарно его используют! Или в своем кишлаке они сразу по мозгам получит?А в России все можно - НЕ МОЕ, и ЛАДНО!Так зачем им все это?Вот очередная выходка новоявленного "россиянина" с ВНЖ.