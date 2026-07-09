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Татар-информ

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Выпускникам Казанского филиала РГУП им. Лебедева вручили дипломы

Выпускникам Казанского филиала РГУП им. Лебедева вручили дипломы

Фото: пресс-служба Управления Судебного департамента в РТ Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам факультета непрерывного образования состоялась в Казанском филиале Российского государственного университета правосудия имени В.

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