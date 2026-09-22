Пошлины против России, бойкот МУС и реформа ООН: о чем говорил Трамп

Во вторник, 22 сентября 2026 года, президент США Дональд Трамп выступил на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где обсудил применение военной мощи в Западном полушарии, новые экономические пошлины против России, рекордное расширение ВПК и жесткую реформу международных институтов.
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