Пошлины против России, бойкот МУС и реформа ООН: о чем говорил Трамп

Во вторник, 22 сентября 2026 года, президент США Дональд Трамп выступил на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где обсудил применение военной мощи в Западном полушарии, новые экономические пошлины против России, рекордное расширение ВПК и жесткую реформу международных институтов.