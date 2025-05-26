Norway Chess. 1-й тур. Карлсен сыграет с Гукешем, Каруана встретится с Накамурой, Вэй И против Эригайси

Соревнования пройдут с 26 мая по 6 июня в Ставангере. Norway Chess Ставангер, Норвегия 1-й тур Начало партий – 18:00 по московскому времени (26 мая), прямая трансляция – на ютуб-канале Norway Chess Вэй И (Китай) – Арджун Эригайси (Индия) Фабиано Каруана (США) – Хикару Накамура (США) Магнус Карлсен (Норвегия) – Гукеш Доммараджу (Индия) ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Депутат Свищев о словах Ирбе про недопуск России: «Лучше пусть переживает за свою маленькую, но якобы гордую Латвию. В Прибалтике треть населения осталась, все разбежались»
- Алина Загитова прилетела в Японию
- Петрова о том, что 8 лет жила в США: «Мне нравилось, как там все сориентировано на потребителя. В России с этим бывает посложнее, но здесь все свое-родное»
Свежие комментарии