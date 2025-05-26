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Norway Chess. 1-й тур. Карлсен сыграет с Гукешем, Каруана встретится с Накамурой, Вэй И против Эригайси

Соревнования пройдут с 26 мая по 6 июня в Ставангере. Norway Chess Ставангер, Норвегия 1-й тур Начало партий – 18:00 по московскому времени (26 мая), прямая трансляция – на ютуб-канале Norway Chess Вэй И (Китай) – Арджун Эригайси (Индия) Фабиано Каруана (США) – Хикару Накамура (США) Магнус Карлсен (Норвегия) – Гукеш Доммараджу (Индия) ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными.

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