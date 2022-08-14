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«Это исторический вызов» Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?

«Это исторический вызов» Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?

Фото: Thierry Monasse / Getty Images С самого начала российской военной спецоперации на Украине страны Европейского союза оказывают широкую поддержку Киеву.

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