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В Балашихе военный может заплатить штраф после пожеланий смерти от соседки

В Балашихе военный может заплатить штраф после пожеланий смерти от соседки

Участник СВО может получить штраф после того, как ему пожелала смерти соседка.В Балашихе участник специальной военной операции на Украине может заплатить штраф после того, как ему пожелала смерти соседка.

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