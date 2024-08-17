Захарова напомнила Баху, что в мире есть только два пола

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который заявил, что не существует прочной научной системы идентификации мужчин и женщин.
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