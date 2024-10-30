Лицо украинской Одессы. Как Ганул превратил город у моря в охотничьи угодья

Александр Щёголев 28 октября 2024 г. Смутные времена выносят на поверхность общественно-политической жизни людей, ранее никому и ничем особенно неизвестных, но быстро обретающих громкую славу и влияние в точном соответствии с известным принципом «Кто был ничем, тот станет всем».