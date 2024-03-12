Товары без маркировки предложили не уничтожать, а отдавать и перерабатывать

Огромный объем контрафактной продукции в России связан с низким доходом большей части населения В Госдуму внесут законопроект, предлагающий немаркированные товары перерабатывать и использовать для государственных и муниципальных нужд, рассказал в своем Telegram-канале депутат ГД Ярослав Нилов.