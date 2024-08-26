Microsoft готовит для Windows 11 возможность “горячих обновлений” не требующих перез...

Microsoft готовит для Windows 11 возможность “горячих обновлений” не требующих перезагрузкиИногда приходится перезагружать компьютер после установки обновления Windows, либо вообще перезагружать его несколько раз подряд, чтобы все правильно установилось.
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