Убийцы двух молодых людей найдены после 25 лет тайн

Следствие раскрыло убийство двух молодых людей, которые бесследно исчезли в конце 1999 года. Выяснилось, что они были похищены и убиты бандой экс-начальника Кировского управления наркоконтроля Владислава Соболя.
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