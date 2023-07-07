Спички - не игрушка

85 766 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Синельников
    не надо позволять вывозить в польшу подбитую технику. по окончанию войны метал и нам пригодится!Подбитых "кошечек...
  • GISMbICH
    Они не единственные, далеко не единственные. Это Гидра, которую невозможно уничтожить силовыми методами. Это тот са..."АРХИТЕКТОРЫ" СДА...
  • Марина Козуб
    КЛАССНЫЙ ДИАЛОГ! СПАСИБО, РОДЖЕРС!Страшная правда (...

Подбитых "кошечек" никак не могут починить

Подбитых "кошечек" никак не могут починить

АМАРАНТ "Лучше на металлолом!" Поляки и немцы в ужасе от огромного потока битых леопардов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Золотарев
ЕврорДЕРЬМО заслуживает только ДЕРЬМОВОГО к нему отношения! Будь то техника, будь то людишки.
Ответить
11 час.
Александр Александров
Не надо пытаться из ДЕРЬМА сделать конфетку!
Ответить
9 час.
Евгений Синельников
не надо позволять вывозить в польшу подбитую технику. по окончанию войны метал и нам пригодится!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх