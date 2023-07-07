АМАРАНТ "Лучше на металлолом!" Поляки и немцы в ужасе от огромного потока битых леопардов.
Подбитых "кошечек" никак не могут починить
Комментарии
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Юрий Золотарев
ЕврорДЕРЬМО заслуживает только ДЕРЬМОВОГО к нему отношения! Будь то техника, будь то людишки.
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11 час.
Александр Александров
Не надо пытаться из ДЕРЬМА сделать конфетку!
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9 час.
Евгений Синельников
не надо позволять вывозить в польшу подбитую технику. по окончанию войны метал и нам пригодится!
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1 час.
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