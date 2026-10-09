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Ex-Prince Andrew pays $400,000 toward $2.4M cost of fixing Royal Lodge

Andrew Mountbatten-Windsor returned a Crown payout for giving up a lease on a royal mansion near Windsor Castle to go toward the cost of fixing it up.

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