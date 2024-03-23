Траурные билборды появились в разных районах Нижнего Новгорода

Сегодня, 23 марта, билборды с надписью «Скорбим» появились в разных районах Нижнего Новгорода. Вместо привычных рекламных щитов увидеть их можно на Казанском шоссе, улице Родионова, Сенной площади, перекрёстке улиц Ижорской и Горького, а также на Московском вокзале.