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Российские морпехи установили наблюдательные посты на островах Днепра

Российские морпехи установили наблюдательные посты на островах Днепра

Подразделения морской пехоты под руководством заместителя командира бригады гвардии подполковника Ивана Комарова получили задачу произвести высадку десанта на острова реки Днепр с целью создания наблюдательных постов.

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