Российские морпехи установили наблюдательные посты на островах Днепра

Подразделения морской пехоты под руководством заместителя командира бригады гвардии подполковника Ивана Комарова получили задачу произвести высадку десанта на острова реки Днепр с целью создания наблюдательных постов.
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