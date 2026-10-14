новости к утру 14 октября. В 2027 году Украину будут бомбить новые «Герани» В следующем году по Украине будут запускать новые реактивные «Герань-6» с боевой частью до 600 килограмм.
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