Трамп стал продавать Библию со своим предвыборным лозунгом

ВАШИНГТОН, 27 марта, ФедералПресс. Кандидат в президенты США Дональд Трамп начал продавать Библию под своим брендом и с адаптированным предвыборным лозунгом, который звучит как «Сделать Америку снова молящейся».
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