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Барабанов о впечатлениях от игры в КХЛ после НХЛ: «Скорости все равно достаточно высокие. Отличия какие-то есть, но не такие значительные»

«Ак Барс» уступил «Салавату Юлаеву» (3:5) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. – Эмоции отрицательные, хотелось победить.

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