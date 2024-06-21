Лавров: мировое большинство не подписалось под ультиматумами в адрес России

Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны, составляющиемировое большинство населения планеты, не захотели подписываться под ультиматумами в адрес России на конференции по Украине в Швейцарии.
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