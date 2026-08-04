Сын забил 76-летнюю мать до смерти в ссоре во Владимире

Во Фрунзенском межрайонном следственном отделе Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
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